Благое Георгиев: "Падение Жиркова - вообще не пенальти"

Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев уверен, что он не нарушал правила в моменте с падением защитника "Зенита" Юрия Жиркова. Напомним, что питерцы победили в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 1:0, реализовав пенальти, назначенный за фол Георгиева на Жиркове.

– Я думаю, что это вообще не пенальти. Посмотрел повтор. Я убрал ногу, но он об нее ударился и упал, – отметил Георгиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы не сыграли ни одной плохой игры и находимся на правильном пути. Я уверен, что мы спасемся.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Оренбург" - Зенит" //

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