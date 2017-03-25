Артем Ребров: "В матче "Црвена Звезда" - "Спартак" зрители будут одновременно болеть за две команды"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в преддверии товарищеской игры против "Црвены Звезды" отметил, что впервые оказался в Сербии. Голкипер москвичей подчеркнул, что на трибунах во время встречи команд будет очень теплая атмосфера.

– Наша первая встреча с сербами состоялась в день открытия спартаковского стадиона, – цитирует клубная пресс-служба Реброва. – Это была интересная, запоминающаяся игра! Теперь мы с нетерпением ждем ответного матча с "Црвеной Звездой" в Белграде. К слову, я впервые в Сербии. Очень хотел побывать в этой стране раньше. Но как-то не получалось...

– Вы участвовали в матче открытия спартаковского стадиона. Что помните о той встрече?

– У меня сохранились о ней приятные воспоминания. Хотя на поле было не до смеха. Провел на газоне всего несколько минут. Случился первый опасный момент: я бросился навстречу футболисту, мяч от его ноги угодил мне в голову. Доктора решили не рисковать, я отправился на скамейку запасных. Но, знаете, несмотря ни на что, впечатления от того матча остались самые хорошие. На арену пришло много людей. Это была первая игра на нашем новом великолепном стадионе. Приезжала команда, близкая всем спартаковцам. Все получилось здорово. Рад, что в субботу сыграем ответную встречу на стадионе "Райко Митич", который называют здесь "Мараканой". Сразу по прилете в Белград ощутили ту непередаваемую атмосферу, которую создали вокруг "Спартака" российские и сербские болельщики. Не сомневаюсь, что и во время игры она будет именно такой же на трибунах белградской арены. Мне кажется, это будет тот редчайший случай, когда зрители в одинаковой степени будут поддерживать одновременно две команды – и хозяев, и гостей!

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"