Артем Ребров: "Совру, если скажу, что ничего не почувствовал с приходом Селихова"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" рассказал о положении дел во вратарской линии красно-белых. Голкипер добавил, что у него хорошие отношения с партнером по амплуа Александром Селиховым.

– Вас конкуренция подстегивает или напрягает?

– Она каждому нужна. Но тут важно чувствовать доверие тренера. Считаю, у нас самая сильная вратарская линия. Разные возраста, все голкиперы высокого уровня.

– Кстати, как отнеслись к покупке Селихова?

– Если я скажу, что ничего в тот момент не почувствовал, то совру. Я живой человек, у меня есть эмоции, разные мысли. Но переварил это в себе. Я всего лишь часть команды. И должен доказывать своей работой, что достоин места на поле. Что и делаю. При этом Саня, попав в команду, правильно себя повел, у нас отличные отношения – это главное.

– Приходя в "Спартак", он понимал, что номер один – Ребров?

– Нам никто никогда такого не говорил. По крайней мере мне – точно. Но если бы Селихова что-то не устраивало, я бы это заметил. Никакого негатива нет.

– Вы заранее знаете, кто будет играть в следующем матче?

– Да, нам это объявляют в начале недели.

– Но это касается только вратарской линии?

– Да, голкиперы – отдельная каста. Хотя некоторые тренеры любят объявлять решение накануне встречи, но у нас другой подход. (Отдел футбола)