Артем Ребров: "Отдал бутсы, гетры и шорты. Когда схватили за трусы - дал по рукам"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" высказал мнение, что со стороны забег фанатов на поле "Открытие Арены" после матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0) выглядел эффектно. По словам голкипера, он подарил болельщикам почти все вещи, которые на нем были.

- Самый яркий момент - это когда на поле ринулись фанаты? - вопрос Реброву.

- Со стороны забег наверняка выглядел эффектным и в чем-то даже устрашающим - две такие волны могучие. Но я-то был в середине и толком ничего не видел. Ко мне подбежал приятель, обнял, я ему обещал перчатки - отдал. Еще кому-то отдал майку, потом повязку Глушакова.

Потом кто-то схватился за бутсы, начал откручивать вместе с коленями. Я говорю: подождите! Снял спокойно, одному отдал, второму. Следующими были гетры, шорты тоже ушли. Но когда кто-то схватился за трусы, пришлось дать по рукам.

- Кому трусы оказались нужны?

- А кто его знает? Щипал кто-то сзади. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Артема Реброва