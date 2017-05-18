Артем Ребров: "Отдал бутсы, гетры и шорты. Когда схватили за трусы - дал по рукам" . ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Ребров: "Отдал бутсы, гетры и шорты. Когда схватили за трусы - дал по рукам"

0
0
0
0
3

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" высказал мнение, что со стороны забег фанатов на поле "Открытие Арены" после матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0) выглядел эффектно. По словам голкипера, он подарил болельщикам почти все вещи, которые на нем были.  

 
Среда. Москва. "Спартак" - "Терек" - 3:0. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР под пивным душем от вратаря красно-белых Артема РЕБРОВА.Репортаж из-под душа с пивом. Рабинер из раздевалки "Спартака"

- Самый яркий момент - это когда на поле ринулись фанаты? - вопрос Реброву.

- Со стороны забег наверняка выглядел эффектным и в чем-то даже устрашающим - две такие волны могучие. Но я-то был в середине и толком ничего не видел. Ко мне подбежал приятель, обнял, я ему обещал перчатки - отдал. Еще кому-то отдал майку, потом повязку Глушакова.

Потом кто-то схватился за бутсы, начал откручивать вместе с коленями. Я говорю: подождите! Снял спокойно, одному отдал, второму. Следующими были гетры, шорты тоже ушли. Но когда кто-то схватился за трусы, пришлось дать по рукам.

- Кому трусы оказались нужны?

- А кто его знает? Щипал кто-то сзади. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Артема Реброва

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Supostat

бомжи- фетишисты специально с Петербурга приехали за трусами Артема, извращенцы

23:25

merniloskut

Артём - мужик!

23:11

Kot, kotoryi

"Ах, как волшебно хороши Эти прекрасные трусы!" - подумал кто-то и решил их стянуть с Артема!

22:59