Артем Дзюба: "Жаль, что Лория начал выручать "Крылья"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1), подчеркнул, что после перерыва сине-бело-голубые сбавили темп из-за психологии. По словам форварда, в этом у команды есть определенные проблемы.

– Почему сбавили во втором тайме? – вопрос Дзюбе.

– 3:0 – психология. В этом немного наша беда – начинаем медленно играть. Тренер разберет, но первый тайм был показательным. Очень быстро играли, много моментов было. И еще Лория выручать начал, а жаль. Но победа есть победа.

– Столь быстрый гол – результат наигранной комбинации?

– Мы всегда стараемся забить быстрый гол, открываться. То проходит, то нет. Сегодня прошло. Но нападающий – зависимый футболист. Чем больше на меня играют, тем мне лучше и комфортнее.

– В "Клубе 100" вы обогнали Егора Титова.

– Да? Всегда приятно догонять таких великих и легендарных людей. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Дзюба оформил дубль в матче "Крылья Советов" – "Зенит" и обошел Титова в "Клубе 100"