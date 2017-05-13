19:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Жаль, что Лория начал выручать "Крылья"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1), подчеркнул, что после перерыва сине-бело-голубые сбавили темп из-за психологии. По словам форварда, в этом у команды есть определенные проблемы.

 
Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Зенит" - 1:3. Артем ДЗЮБА (в центре) стал главным героем матча, оформив дубль.Дзюба в Самаре: круче Шнура!

– Почему сбавили во втором тайме? – вопрос Дзюбе.

– 3:0 – психология. В этом немного наша беда – начинаем медленно играть. Тренер разберет, но первый тайм был показательным. Очень быстро играли, много моментов было. И еще Лория выручать начал, а жаль. Но победа есть победа.

– Столь быстрый гол – результат наигранной комбинации?

– Мы всегда стараемся забить быстрый гол, открываться. То проходит, то нет. Сегодня прошло. Но нападающий – зависимый футболист. Чем больше на меня играют, тем мне лучше и комфортнее.

– В "Клубе 100" вы обогнали Егора Титова.

– Да? Всегда приятно догонять таких великих и легендарных людей. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Дзюба оформил дубль в матче "Крылья Советов" – "Зенит" и обошел Титова в "Клубе 100"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Дзю опять зачирикал?

19:58

Markao.

Артемий,можешь Арнольдыча попросить,он тебе дубликат в РФС выпишет и оплатит,как ни как багаж старый имеется))

19:33

Markao.

К чемпионам примазаться хочет,титулы покоя не дают)

19:28

Gladiator-76

))))

19:28