Ари: "Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на мне"

Нападающий "Локомотива" Ари после ничьей в домашнем матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1) отметил, что незаслуженно получил желтую карточку. По словам бразильского форварда, главный арбитр встречи Михаил Вилков мог ставить пенальти в ворота соперника, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– Вы несколько раз падали, в том числе и в штрафной. Были там пенальти?
– В первом случае, думаю, одиннадцатиметрового не было, а вот во втором эпизоде он был, потому что меня держали за майку. Надо хорошенько посмотреть на повторе.
– Вы держали в голове, что желтая карточка не позволит вам сыграть в следующем матче?
– Перед матчем я даже не знал, что у меня три желтые карточки. Не обратил на это внимания. Думаю, что я не заслужил этого предупреждения, потому что были аналогичные нарушения, на которые судья не обратил внимания. С моей стороны не было злого умысла.
– Кому хотели бы посвятить свой мяч?
– В тот момент, когда забиваю, у меня такие эмоции, что я хочу посвятить гол всем: болельщикам, Майкону, Фарфану, Тарасову, у которого сегодня день рождения.
abs68
banish - полностью согласен, надо было удалять Ари, легко отделался
21:21
Веравалер
Петя Ари всегда падает и просит пенальти! А грузин-защитник Локо положил Зе Луиша в штрафной вот это был 100% пенальти, ещё в первом тайме. /// Была ещё рука во втором. Но нам же пеналей не дают. Вроде, все уже в курсе...
21:08
Веравалер
Ага, такой красивый нырок даром пропал...
21:06
КРЫМСКИЙ76
banish Или сразу расстрелять Кутепова )))
20:43
Долой марионеток-макларенеток
Ахахаха!!!!!
20:33
banish
в нашем судействе захваты за майку и даже за тело не считаются особенно против спартака.ари полностью прав тем более это умышленный фол и надо удалять
20:33
Green42
Вилков должен был тебе горчичник дать за постоянные симуляции.
20:31
Петя
Ари всегда падает и просит пенальти! А грузин-защитник Локо положил Зе Луиша в штрафной вот это был 100% пенальти, ещё в первом тайме.
20:22