20:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ари: "Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на мне"

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Нападающий "Локомотива" Ари после ничьей в домашнем матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1) отметил, что незаслуженно получил желтую карточку. По словам бразильского форварда, главный арбитр встречи Михаил Вилков мог ставить пенальти в ворота соперника, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Вы несколько раз падали, в том числе и в штрафной. Были там пенальти?

– В первом случае, думаю, одиннадцатиметрового не было, а вот во втором эпизоде он был, потому что меня держали за майку. Надо хорошенько посмотреть на повторе.

– Вы держали в голове, что желтая карточка не позволит вам сыграть в следующем матче?

– Перед матчем я даже не знал, что у меня три желтые карточки. Не обратил на это внимания. Думаю, что я не заслужил этого предупреждения, потому что были аналогичные нарушения, на которые судья не обратил внимания. С моей стороны не было злого умысла.

– Кому хотели бы посвятить свой мяч?

– В тот момент, когда забиваю, у меня такие эмоции, что я хочу посвятить гол всем: болельщикам, Майкону, Фарфану, Тарасову, у которого сегодня день рождения.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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abs68

banish - полностью согласен, надо было удалять Ари, легко отделался

21:21

Веравалер

Петя Ари всегда падает и просит пенальти! А грузин-защитник Локо положил Зе Луиша в штрафной вот это был 100% пенальти, ещё в первом тайме. /// Была ещё рука во втором. Но нам же пеналей не дают. Вроде, все уже в курсе...

21:08

Веравалер

Ага, такой красивый нырок даром пропал...

21:06

КРЫМСКИЙ76

banish Или сразу расстрелять Кутепова )))

20:43

Долой марионеток-макларенеток

Ахахаха!!!!!

20:33

banish

в нашем судействе захваты за майку и даже за тело не считаются особенно против спартака.ари полностью прав тем более это умышленный фол и надо удалять

20:33

Green42

Вилков должен был тебе горчичник дать за постоянные симуляции.

20:31

Петя

Ари всегда падает и просит пенальти! А грузин-защитник Локо положил Зе Луиша в штрафной вот это был 100% пенальти, ещё в первом тайме.

20:22

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