Ари: "Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на мне"

Нападающий "Локомотива" Ари после ничьей в домашнем матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1) отметил, что незаслуженно получил желтую карточку. По словам бразильского форварда, главный арбитр встречи Михаил Вилков мог ставить пенальти в ворота соперника, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Вы несколько раз падали, в том числе и в штрафной. Были там пенальти?

– В первом случае, думаю, одиннадцатиметрового не было, а вот во втором эпизоде он был, потому что меня держали за майку. Надо хорошенько посмотреть на повторе.

– Вы держали в голове, что желтая карточка не позволит вам сыграть в следующем матче?

– Перед матчем я даже не знал, что у меня три желтые карточки. Не обратил на это внимания. Думаю, что я не заслужил этого предупреждения, потому что были аналогичные нарушения, на которые судья не обратил внимания. С моей стороны не было злого умысла.

– Кому хотели бы посвятить свой мяч?

– В тот момент, когда забиваю, у меня такие эмоции, что я хочу посвятить гол всем: болельщикам, Майкону, Фарфану, Тарасову, у которого сегодня день рождения.