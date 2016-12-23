Андрею Червиченко – 50!

23 декабря 50 лет исполнилось бывшему главе футбольных клубов "Спартак" и "Химки" Андрею Червиченко. В красно-белый клуб теперь уже бывший спортивный функционер пришел в 2000 году, став вице-президентом. А уже в июне 2002 уроженец Ростова-на-Дону стал президентом и владельцем клуба. При Червиченко москвичи выиграли два чемпионата страны и Кубок России.
"СЭ" поздравляет юбиляра и желает ему здоровья и всяческих успехов в бизнесе.
fedland
Со автор вместе с Романцевым развала Спартака...
14:11
baddy
Сейчас посыплются " поздравления"!
13:29
Platinum1991
Поздравляем Андрея с ПОЛТИННИКОМ! Желаем крепкого здоровья и спортивного благополучия! Очень РАДЫ! Молодцы! Всегда так работать и уверенно держать руку на ПУЛЬСЕ футбольной жизни России!!!
12:44
Lllll84
Спорт и Червиченко рядом не стоят, его юбилей и мнение ни кому не интересно!
00:38
igorvasilevich
А чего всякого проходимца поздравлять?
23:18 23 декабря
merniloskut
Салажонок!
22:18 23 декабря