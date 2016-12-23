Андрею Червиченко – 50!

23 декабря 50 лет исполнилось бывшему главе футбольных клубов "Спартак" и "Химки" Андрею Червиченко. В красно-белый клуб теперь уже бывший спортивный функционер пришел в 2000 году, став вице-президентом. А уже в июне 2002 уроженец Ростова-на-Дону стал президентом и владельцем клуба. При Червиченко москвичи выиграли два чемпионата страны и Кубок России.

"СЭ" поздравляет юбиляра и желает ему здоровья и всяческих успехов в бизнесе.