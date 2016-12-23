21:45 23 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрею Червиченко – 50!

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО. Фото Григорий ФИЛИППОВ.
Андрей ЧЕРВИЧЕНКО. Фото Григорий ФИЛИППОВ.
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23 декабря 50 лет исполнилось бывшему главе футбольных клубов "Спартак" и "Химки" Андрею Червиченко. В красно-белый клуб теперь уже бывший спортивный функционер пришел в 2000 году, став вице-президентом. А уже в июне 2002 уроженец Ростова-на-Дону стал президентом и владельцем клуба. При Червиченко москвичи выиграли два чемпионата страны и Кубок России.

"СЭ" поздравляет юбиляра и желает ему здоровья и всяческих успехов в бизнесе.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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fedland

Со автор вместе с Романцевым развала Спартака...

14:11

baddy

Сейчас посыплются " поздравления"!

13:29

Platinum1991

Поздравляем Андрея с ПОЛТИННИКОМ! Желаем крепкого здоровья и спортивного благополучия! Очень РАДЫ! Молодцы! Всегда так работать и уверенно держать руку на ПУЛЬСЕ футбольной жизни России!!!

12:44

Lllll84

Спорт и Червиченко рядом не стоят, его юбилей и мнение ни кому не интересно!

00:38

igorvasilevich

А чего всякого проходимца поздравлять?

23:18 23 декабря

merniloskut

Салажонок!

22:18 23 декабря

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