Андрей Лунев: "Вымученная победа"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что встреча получилась очень тяжелой. Напомним, что по ходу матча удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.

​– Вымученная победа. Можно было все решать еще в первом тайме. Вы видели, что не все получалось. Одно, второе, третье. После удаления в "Урале" удалось взвинтить темп и забить. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова