17:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Лунев: "Вымученная победа"

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Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что встреча получилась очень тяжелой. Напомним, что по ходу матча удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.

– Вымученная победа. Можно было все решать еще в первом тайме. Вы видели, что не все получалось. Одно, второе, третье. После удаления в "Урале" удалось взвинтить темп и забить. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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Ратислав

Не вымученная, а проплаченная

18:01