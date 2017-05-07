21:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Федун: "Тот, кто верит в успех, обязательно его достигнет"

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Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун поделился с "СЭ" своими эмоциями от победы красно-белых в чемпионате России.

- 16 лет ждали этого события – и вот, слава богу, свершилось! – воскликнул Федун. – У этой команды есть отличный тренер, который не только специалист высокого уровня, но еще и в хорошем смысле везунчик. Каррера создал настоящий коллектив! Поздравляю всех спартаковских болельщиков! И всегда нужно помнить: те, кто верит в успех, обязательно его достигнут! (Вячеслав КОРОТКИН)

"СПАРТАК" - ЧЕМПИОН. LIVE!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Дааааааааа!!!!

21:28