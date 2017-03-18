19:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Вилков отработал хорошо, достойно"

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Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче "Локомотив""Спартак" в рамках 20-го тура премьер-лиги. Матч завершился вничью (1:1), голы забили Ари (у хозяев) и Квинси Промес (у гостей).

– Хорошая, достойная работа арбитра, – говорит Будогосский. – Нюансы мы должны еще раз просмотреть, и при необходимости, на контрольно-квалификационной комиссии. Но по первому впечатлению, работа судьи не вызывает вопросов. (Сергей ЕГОРОВ)

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