"Амкар" поздравил Джикию и Селихова с чемпионством "Спартака"

Официальный Твиттер "Амкара" поздравил своих бывших игроков – защитника Георгия Джикию и голкипера Александра Селихова с победой в чемпионате России в составе "Спартака".
Напомним, что оба игрока перешли в столичный клуб в зимнее трансферное окно. Сегодня, благодаря поражению "Зенита" от "Терека" (0:1), "Спартак" выиграл чемпионат впервые с 2001 года.
Поздравляем ФК "Спартак" @fcsm_official, а также бывших красно-черных Георгия Джикия и Александра Селихова с завоеванием золотых медалей! pic.twitter.com/SYylFgIX39– FC Amkar (@fc_amkar) 7 мая 2017 г.