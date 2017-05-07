"Амкар" поздравил Джикию и Селихова с чемпионством "Спартака"

Официальный Твиттер "Амкара" поздравил своих бывших игроков – защитника Георгия Джикию и голкипера Александра Селихова с победой в чемпионате России в составе "Спартака".

Напомним, что оба игрока перешли в столичный клуб в зимнее трансферное окно. Сегодня, благодаря поражению "Зенита" от "Терека" (0:1), "Спартак" выиграл чемпионат впервые с 2001 года.