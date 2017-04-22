Алексей Сорокин: "Нет сомнений, что сможем наладить доступ болельщиков к арене "Санкт-Петербург"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что у болельщиков не возникнет проблем с проездом к местам проведения матчей Кубка конфедераций. По его словам, трудности с проездом на матч 24-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Урал" (2:0), который проходил на арене "Санкт-Петербург", будут проанализированы.

– В газете "Санкт-Петербургские ведомости" появилась информация, что болельщики могут купить билеты в режиме "живой очереди", однако после этого в редакцию последовало множество звонков от недовольных болельщиков, которые в этой очереди были первыми. Во-первых, им пришлось переплачивать за доставку, во-вторых, у них не было возможности выбрать место, которая есть у тех, кто покупает билеты в билетном центре. В-третьих, они при наличии билетов не имеют возможности регистрироваться на поезда, которые должны доставлять их в Москву и другие города, где пройдет турнир. Те же, кто приобрел билеты на этой неделе, возможность эту имеют.

– Болельщики могли дождаться открытия билетных центров и не платить за доставку. Продажа билетов – прерогатива ФИФА, мы за это не отвечаем. Сначала билеты можно купить на сайте, получить подтверждение, но в бумажном виде билеты появляются все равно спустя время. Если человек знает, что у него есть билет, какая разница, когда он положит его себе в карман? Может, конечно, она и есть, но мне сейчас сложно судить. Что касается бесплатного проезда в поездах, есть действительно проблемы с синхронизацией двух систем. И бесплатные поезда, и бесплатные автобусы, доставляющие из аэропорта в центр. Вскоре возможность бронирования появится, но опять же надо отметить, что делать все необходимо заблаговременно. Не будет такого, что человек придет и в тот же день уедет на поезде туда, куда ему захочется. Это тоже вполне естественно, потому что невозможно предоставить такой всеобъемлющий бесплатный проезд.

– Вас не смущает то, что болельщикам было крайне трудно добраться до арены? Автобусы от "Петроградской" застревали в пробках.

– Вы заставляете меня комментировать за организаторов. Меня не смущает. Могу говорить только о том, что будет на Кубке конфедераций, потому что не являюсь организатором сегодняшней игры. Логистика входит в те системы, которые еще нужно отлаживать. Волонтеры, организаторы движения должны привыкнуть к этой работе. Это достаточно сложная локация. Доступ к стадиону в силу объективных причин есть только с восточной стороны. Все должны привыкнуть к появлению здесь больших масс людей. На Кубке конфедераций будет задействовано более 10 бесплатных шаттлов. В пиковую нагрузку у них будет интервал не более двух минут. У нас нет сомнений, что мы сможем наладить доступ болельщиков. Почему возникли пробки сегодня? Не могу ответить – власти города будут подводить свои итоги. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова