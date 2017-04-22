Алексей Сорокин: "Надо еще выяснить, протечка это на стадионе "Санкт-Петербург" или просто конденсат"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что газон стадиона "Санкт-Петербург" к Кубку конфедерации будет в достойном состоянии. Сегодня "Зенит" провел первый матч на новой арене, приняв в 24-м туре премьер-лиги "Урал" (2:0).

– Что скажете о качестве поля? В конце игры штрафная "Урала" была в пятнах песка...

– Конечно, бывают поля и лучше. Мы с вами их видели. Но надо учитывать, что это новый стадион. Поле отходит от периода зимней спячки. Мне не нравится этот термин, но он в ходу у специалистов. Газон проснулся буквально 40 дней назад. Именно в таком состоянии он и должен находиться через 40 дней после пробуждения. Наши консультанты заверяют, что надо просто дать есть немного времени и к Кубку конфедераций он будет в достойном состоянии.

– В феврале прошел фестиваль, где было зафиксировано множество протечек. Крыша текла и сегодня. Как вы планируете решать эту проблему?

– До Кубка конфедераций еще есть время. К тому же я уже говорил, что есть недочеты, которые нам предстоит устранить. До 18 июня, когда на стадионе пройдет первый матч, мы успеем это сделать. Существенных проблем в работе стадиона выявлено не было. Сперва надо еще выяснить, протечка это или просто конденсат. Сейчас нельзя сказать с уверенностью, что это протечка. Есть специалисты, которые выяснят что это такое.

– Есть план "Б" на тот случай, если газон не будет в приемлемом состоянии?

– Мы не можем исходит из того, что он не будет готов. Ничто не предвещает кризиса. Трава молодая. Сейчас будет более основательная генерация, поле подрастет. Уверены – с каждой следующей игрой поле будет лучше и лучше.

У нас впереди еще две игры "Зенита". Матч открытия Кубка конфедераций только 17 июня. Еще есть время разобраться со всеми системами. Сегодня не все было задействовано. Пришло всего 20 тысяч человек, не все эскалаторы работали. Правильно, что "Зенит" решил постепенно наращивать вместимость. С каждым разом будет приходить больше людей, будет задействовано больше систем, будет возрастать нагрузка на стадион. К Кубку конфедераций мы подойдем, протестировав арену с полной нагрузкой. Здесь все разумно. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова