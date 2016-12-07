Алексей Сорокин: "Будет достаточно времени для тестирования арены на Крестовском"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что, несмотря на сдачу в эксплуатацию стадиона в Санкт-Петербурге в декабре, "Зенит" успеет протестировать ее до старта Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Помимо Санкт-Петербурга матчи примут также Москва и Казань.

– Стадион добился существенного прогресса по сравнению с тем, что мы видели 6 - 7 месяцев назад, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Мы сегодня услышали, что 26 декабря планируется сдача в эксплуатацию. Осталось немного. В целом, стадион выглядит вполне пригодно.

В январе и феврале нас ждет отладка всех систем, в полной готовности мы увидим стадион в марте 2017 года. "Зенит" говорит, что первый крупный матч планируют на апрель, есть достаточно времени, чтобы протестировать все системы.