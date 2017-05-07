Александр Жуков: "Верю, что "Спартак" и дальше будет играть успешно"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Поздравляю команду, которая после такого перерыва стала чемпионом России, – цитирует ТАСС Жукова. – Во-вторых, всех болельщиков "Спартака", они на протяжении многих лет не бросали свою команду, верили в него. Спартаковцы сражались в каждом матче, стремясь к победе. Они показали неплохую игру. Верю, что "Спартак" и дальше будет играть успешно. Им предстоит выступление в Лиге чемпионов. "Спартак" заслужил чемпионский титул. Уверен, сложись все сегодня иначе, в следующей игре он точно стал бы чемпионом

"Спартак" – чемпион. Live!