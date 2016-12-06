Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после заседания совета директоров красно-белых высказал мнение, что нападающий Квинси Промес не умышленно разбил губу защитнику "Рубина" Тарасу Бурлаку в матче 17-го тура премьер-лиги, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Столкновение Промеса и Бурлака произошло в концовке первого тайма встречи, арбитр Михаил Вилков показал голландцу желтую карточку – это решение судьи вызвало споры, верное ли наказание было вынесено.

- Считаю, умышленного удара, нарушения не было, - подчеркнул Родионов. - Это моя точка зрения, она может быть субъективной. "Рубин" может считать иначе. Может ли он получить дополнительную дисквалификацию? На сегодня мы знаем только то, что пропустит одну игру.

- И мы точно знаем, что Промес - не грубый игрок! - добавил член совета директоров "Спартака" Александр Жирков.

- Как вам вообще судейство в первой части сезона? - вопрос Родионову.

- Мы на определенном этапе выразили свое недовольство. Не более того.

Совет директоров "Спартака". Live!