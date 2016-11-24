Александр Селихов: "На данный момент я не заслужил вызова в сборную России"

Голкипер Александр Селихов, подписавший во вторник контракт со "Спартаком", в интервью "Р-Спорт" отметил, что в игре на позиции вратаря многое решает трудолюбие. По словам 22-летнего россиянина, на данный момент он не заслужил вызова в сборную России.

- Позиция голкипера, можно сказать, самая сложно сменяемая в команде. Чтобы второй вратарь получил шанс, первый должен либо получить травму, либо допустить серьезную ошибку.

– Согласен, дело случая. Акинфеев, насколько помню, тоже начинал, когда то ли кто-то травму получил, то ли удаление было. Трудолюбие тоже много решает. Когда у одного голкипера не пошло, тренер может сделать перестановку, видя, что другой вратарь старается на тренировках, это нормально.

– Вы играли за молодежную сборную, но никак не можете получить вызов в основную. Много раз говорили, что хотелось бы.

– Хотеть мало, нужно не опускать рук, продолжать. Все вратари в сборной играют в еврокубках, думаю, у Станислава Черчесова такая специфика – если вратари играют в еврокубках, значит, их нужно вызывать.

– Не все вратари сборной удачно играют в еврокубках, очень много шуток про того же Акинфеева…

– Но они играют, а кто-то, как он сказал, сидит и телевизор смотрит. Это Лига чемпионов, мировой уровень, самый высокий уровень в клубном футболе.

– Нельзя сказать, что есть обида, что никак не представляется шанс в сборной?

– Я даже ни разу не вызывался, поэтому глупо об этом говорить. Я работаю и стараюсь. Если какой-нибудь Вася во дворе говорит, что Селихова нужно вызвать, это еще ничего не значит. Только своей игрой смогу доказать Станиславу Саламовичу, что заслужил. Пока, на данный момент, я не заслужил.