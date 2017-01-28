Александр Селихов: "Лучший вратарь России? По манере - Беленов, по статистике - Акинфеев"

Новичок "Спартака" Александр Селихов подчеркнул, что в детстве равнялся на вратаря красно-белых Стипе Плетикосу. Голкипер, который играл в молодежной команде спартаковцев, старался равняться на хорватского стража ворот.

- Читал, что вы восхищались ван дер Саром, Плетикосой, Овчинниковым на Euro-2004. Кто в детстве был номером один? - вопрос Селихову.

- Кумиром назову Плетикосу. Мне он очень понравился, когда я был в "Спартаке" и подавал ему мячи. Тогда стал равняться именно на его игру, что-то у него подсматривать. Сейчас время от времени с ним общаемся, и какие-то моменты Стипе подсказывает.

- Сегодня лучшим вратарем страны считаете Акинфеева или кого-то другого?

- По манере нравится Саня Беленов. Но по статистике, конечно, это Акинфеев.

- Какие качества хотели бы у него позаимствовать? Роман Герус сказал, что напоминаете его своей уверенностью.

- Хотелось бы перенять психологию. У Акинфеева она бешеная! Это видно. Чувствуется, что по жизни - лидер.

- Акинфеев так и не уехал за границу. Допускаете, что и вы останетесь в России до окончания карьеры?

- Допускаю. В "Спартаке" с удовольствием всю карьеру провел бы.

- Раньше не раз доводилось слышать, что с удовольствием сыграли бы почему-то в "Малаге".

- Просто мне по нраву эти клуб и город. Мы поблизости проводили сборы - и в молодежке, и в "Амкаре". Такой старенький населенный пункт, спокойный. Марбелья рядом. И испанская примера нравится. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Александра Селихова