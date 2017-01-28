Александр Селихов: "Лучший вратарь России? По манере - Беленов, по статистике - Акинфеев"

Новичок "Спартака" Александр Селихов подчеркнул, что в детстве равнялся на вратаря красно-белых Стипе Плетикосу. Голкипер, который играл в молодежной команде спартаковцев, старался равняться на хорватского стража ворот.
- Читал, что вы восхищались ван дер Саром, Плетикосой, Овчинниковым на Euro-2004. Кто в детстве был номером один? - вопрос Селихову.
- Кумиром назову Плетикосу. Мне он очень понравился, когда я был в "Спартаке" и подавал ему мячи. Тогда стал равняться именно на его игру, что-то у него подсматривать. Сейчас время от времени с ним общаемся, и какие-то моменты Стипе подсказывает.
- Сегодня лучшим вратарем страны считаете Акинфеева или кого-то другого?
- По манере нравится Саня Беленов. Но по статистике, конечно, это Акинфеев.
- Какие качества хотели бы у него позаимствовать? Роман Герус сказал, что напоминаете его своей уверенностью.
- Хотелось бы перенять психологию. У Акинфеева она бешеная! Это видно. Чувствуется, что по жизни - лидер.
- Акинфеев так и не уехал за границу. Допускаете, что и вы останетесь в России до окончания карьеры?
- Допускаю. В "Спартаке" с удовольствием всю карьеру провел бы.
- Раньше не раз доводилось слышать, что с удовольствием сыграли бы почему-то в "Малаге".
- Просто мне по нраву эти клуб и город. Мы поблизости проводили сборы - и в молодежке, и в "Амкаре". Такой старенький населенный пункт, спокойный. Марбелья рядом. И испанская примера нравится. (Игорь РАБИНЕР)
анти-шпрота
И еще рекордсмен по пропущенной серии в еврокубках. Но серия скоро прервется - с хохляцкими деньгами. Заканчивается гвк - заканчивается и лыжная конюшня. И станцию метро скоро опять Ходынкой справедливо восстановят. Вместе со всем сопутствующим персоналом, включая этого провокатора, Велика нашего и этого дальневосточника провоцировавшего по-наглому. Но время всех расставит по своим местам...
20:59 28 января
Der schwein
Игорь радует ВСЕХ болельщиков, независимо от цвета клуба ) У каждого своя радость)))
12:56 28 января
Platinum1991
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ РОССИИ? ПО вратарской МАНЕРЕ - ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ России - Игорь АКИНФЕЕВ, ПО вратарской СТАТИСТИКЕ - ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ России - Игорь АКИНФЕЕВ! Однозначно!!! А все остальные разговоры в пользу средне статистических вратарей! Не лучших, но СРЕДНИХ на фоне ЛУЧШЕГО и НЕПРЕВЗОЙДЁННОГО Игоря Акинфеева! На безрыбье и рак РЫБА! Так и с Беленовым! Даже на фоне остальных, далеко после Игоря, Беленов ничем не выделяется от других вратарей! Игорь АКИНФЕЕВ - ПФК "ЦСКА" - ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ - вратарь 2016 ГОДА, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!! Беленов в прошлом году не стабилен и показывает среднюю игру! Он НЕ КОТИРУЕТСЯ!!! Игорь Акинфеев ОТЛИЧНО стоит в воротах сборной, клуба и показывает высокий класс футбольного вратарского мастерства, до которого Беленову о-ч-е-е-е-е-н-ь ДАЛЕКО! ОЧЕНЬ! Игорь Акинфеев, вместе с командой "ЦСКА", стал чемпионом России по футболу в 2016 году! Получил право играть в Лиге Чемпионов! Установил новые вратарские рекорды! Игорь Акинфеев ПО ПРАВУ является ЛУЧШИМ игроком и вратарём 2016 года, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!!!!! А Беленов провалил весь 2016 год и с какого такого ПЕРЕПУГУ его ставят лучшим, хотя и по манере??? Беленов играл ПЛОХО в последних восьми турах чемпионата в 2016 г.! БЛЕДНО выглядел по манере на фоне остальных вратарей! Поздравляем Игоря Акинфеева с новыми вратарскими РЕКОРДАМИ! МОЛОДЕЦ! Так СТОЯТЬ и НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! Желаем Игорю Акинфееву новых больших футбольных вратарских достижений, а Беленову желаем играть стабильно и улучшить манеру своей игры! Она у него ХРОМАЕТ на обе ноги и руки! Есть куда Беленову расти и на кого РАВНЯТЬСЯ! ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ десятилетия в футбольной России - Игорь АКИНФЕЕВ! Нет сейчас у нас ему равных - ни по вратарской манере, ни по вратарской статистике! Игорь Акинфеев по праву вратарского МАСТЕРСТВА и вратарских ДОСТИЖЕНИЙ, далеко и высоко ВОЗВЫШАЕТСЯ над всеми остальными!!! УРА! Всегда этому РАДЫ! Есть с кого у нас в футбольной России брать ПРИМЕР футбольного профессионального отношения к своему вратарскому делу! Молодец!
12:45 28 января