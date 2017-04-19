Александр Самедов: "Очень хочу стать чемпионом"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов дал интервью "СЭ". Футболист подчеркнул, что интересы команды стоят на первом месте, и он готов выходить на замену.

– Вы второй тур подряд не попали в стартовый состав. Что случилось? - вопрос Самедову.

– Да нормально все. "Спартак" сильная, хорошо укомплектованная команда, в которой есть ротация. Всегда говорил, что прихожу помогать коллективу, – это самое главное, очень хочу стать чемпионом. Интересы команды важнее. Надо выйти на замену – делаю это.

– Массимо не говорил, почему вы не в основе, – на разборе ли, индивидуальной беседе?

– Тренер всегда указывает, что в команде все футболисты важны. Мы исходим из того, с кем встречаемся, Массимо выбирает состав. Все хотят играть постоянно, я не исключение, тем более привык проводить все 90 минут. Но главное – интересы команды.

– Замена в матче с "Зенитом" – плановая?

– Меня в перерыве отправили разминаться, потом подозвали, объяснили некоторые тактические моменты – и все, пошел на поле. (Сергей ЕГОРОВ)

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