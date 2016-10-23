Нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что после 30-го тура в чемпионате России будет другой лидер. Сейчас турнирную таблицу премьер-лиги возглавляет московский "Спартак". В 11-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Оренбургом".
– Почему "Спартак" возглавляет турнирную таблицу?
– По победам, по-моему, только поэтому, – приводит Sportbox слова Кержакова.
– Такого давно не было…
– Я уверен, что в конце чемпионата турнирная таблица поменяется и лидер в ней тоже.
– Задача у "Зенита" только одна?
– Конечно, ее не отменял никто и никогда.
Dragan
"ОРЕНБУРГ"-ЧЕМПИОН РОССИИ!
11:26
Kortvv
он имеет ввиду ЦСКА. Ну ведь не бомжей ведь...
11:20
Айртон
Уверен?)) Ставь всё своё имущество, иначе балабол.)) И скрин, пжлста.))
11:13
oFCourSe PARTAK
Что ж, Слабоумие - частый спутник БОМЖей и в обычной жизни ((
11:11
rowkein
Любому нормальному человеку понятно, что место "клуба им. Раба" 5-6 - не более. Зенит, ЦСКА, Ростов будут, Терек, Краснодар. А дальше все традиционно...
10:56
Al Rains
Газпром уже озвучил команде договоренность с Мутко?))
10:43
URS123
Бил, бью баклуши, буду пить.
10:30
maxsus2000
все Саня на пенсию
10:08