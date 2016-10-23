Нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что после 30-го тура в чемпионате России будет другой лидер. Сейчас турнирную таблицу премьер-лиги возглавляет московский "Спартак". В 11-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Оренбургом".

– Почему "Спартак" возглавляет турнирную таблицу?

– По победам, по-моему, только поэтому, – приводит Sportbox слова Кержакова.

– Такого давно не было…

– Я уверен, что в конце чемпионата турнирная таблица поменяется и лидер в ней тоже.

– Задача у "Зенита" только одна?

– Конечно, ее не отменял никто и никогда.