09:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кержаков: "Спартак"?
Уверен, что в конце чемпионата в премьер-лиге будет другой лидер"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что после 30-го тура в чемпионате России будет другой лидер. Сейчас турнирную таблицу премьер-лиги возглавляет московский "Спартак". В 11-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Оренбургом"

– Почему "Спартак" возглавляет турнирную таблицу?

– По победам, по-моему, только поэтому, – приводит Sportbox слова Кержакова.

– Такого давно не было…

– Я уверен, что в конце чемпионата турнирная таблица поменяется и лидер в ней тоже.

– Задача у "Зенита" только одна?

– Конечно, ее не отменял никто и никогда.

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sportbox

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Dragan

"ОРЕНБУРГ"-ЧЕМПИОН РОССИИ!

11:26

Kortvv

он имеет ввиду ЦСКА. Ну ведь не бомжей ведь...

11:20

Айртон

Уверен?)) Ставь всё своё имущество, иначе балабол.)) И скрин, пжлста.))

11:13

oFCourSe PARTAK

Что ж, Слабоумие - частый спутник БОМЖей и в обычной жизни ((

11:11

rowkein

Любому нормальному человеку понятно, что место "клуба им. Раба" 5-6 - не более. Зенит, ЦСКА, Ростов будут, Терек, Краснодар. А дальше все традиционно...

10:56

Al Rains

Газпром уже озвучил команде договоренность с Мутко?))

10:43

URS123

Бил, бью баклуши, буду пить.

10:30

maxsus2000

все Саня на пенсию

10:08

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