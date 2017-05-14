Алекс: "Чемпионство "Спартака" - это великолепная новость"

Бывший полузащитник "Спартака" Алекс отметил, что болельщики красно-белых во всем мире заслужили победу команды в чемпионате России. "Спартак" 7 мая досрочно стал чемпионом России сезона-2016/17. Клуб выиграл чемпионат страны впервые с 2001 года и 10-й раз в истории.

– Боже мой! Чемпионство "Спартака" – это великолепная новость, – цитирует ТАСС Алекса. – Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о "Спартаке"! Меня расстраивает только одно – то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми.

Отметим, что Алекс выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год. За это время он провел за команду 54 матча и забил 15 мячей. Весной 2011 года бразилец покинул клуб по семейным обстоятельствам и перешел в "Коринтианс". Последним клубом 35-летнего футболиста был "Интернасионал", с которым он расторг соглашение минувшей зимой.