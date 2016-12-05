Аксель Витсель: "В пользу "Спартака" или ЦСКА такие пенальти дают"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в интервью "Фонтанке" подтвердил свое недовольство работой судей в матче премьер-лиги с "Ростовом" (1:1). По его словам, решения арбитра сказались на итоговом результате.

– Я просто сказал, что это была важная игра для нас. Мы могли поддавить "Спартак", который идет на первом месте, – отметил Витсель. – Во втором тайме был пенальти в ворота "Ростова" – когда Навас уронил Кокорина. Стопроцентный пенальти. Но потому, что мы "Зенит", и потому, что это важная игра, пенальти не назначили. "Спартак" или ЦСКА – в их пользу такие пенальти назначают. После игры в микст-зоне я сказал журналистам: как судья может назначить пенальти, если он не сконцентрирован на игре?! Он не знал, кому он выписал желтую карточку.

– Что случилось в том эпизоде с красной карточкой? Вы были одним из трех футболистов "Зенита", которые кричали на судью Виталия Мешкова громче всех.

– Я был капитаном в этой игре, это дает мне право беседовать с арбитром. Любой другой футболист мог бы получить за такой разговор желтую карточку. Мешков показал желтую карточку Нету и сразу красную, и я начал спрашивать: "Почему, почему? Это же только первая желтая".

– Вас удивило, что Мешков отменил удаление?

– Нет. Мы знали правду и понимали, что эта красная карточка – ерунда.

– Матч вас удивил? В среду "Ростов" играл вторым составом, на игру с "Зенитом" выставил почти основной.

– Мы были слегка удивлены стартовым составом, они поменяли четверых игроков, которые играют обычно в стартовом составе для Лиги чемпионов. Мы, действительно, хотели показать себя с лучшей стороны, это был важный матч с точки зрения преследования "Спартака". Мы набрали только одно очко, а могли сравняться с ними. В общем, в стартовом составе были перемены, но это был все тот же "Ростов", они всегда играют в одном и том же стиле. Если дать им мяч – они не знают, что с ним делать. Защитники играют длинные передачи, все. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но я в России пятый год, и "Ростов" всегда играет одинаково. Но борьба, забросы на нападающих, забросы, которые они тренируют, это часть тактики. Один форвард сбрасывает мяч, а второй открывается в свободную зону. И с таким стилем можно добиваться результата – в прошлом сезоне они стали вторыми в лиге.

– По-вашему, почему не удалось выиграть в Ростове? Ведь был момент у Дзюбы, момент Мака.

– После игры все говорили про пенальти. Но у нас действительно были моменты: Дзюба в первом тайме, контратака, которая закончилась ударом Мака. Мы не "убили" игру. Но могли. Потому что когда играешь с "Ростовом", ошибкой будет ждать 5 – 6 голевых моментов. Два – уже хорошо. Они все играют сзади, нападающие опускаются в центральную зону и т. д. Очень тяжело искать пространство.

– Вы кого-то можете выделить в составе ростовчан?

– Мне нравится Нобоа. Потому что, на мой взгляд, он практически никогда не ошибается, не теряет мячи, техничный. Навас? Не знаю. Он хороший защитник. Мне кажется, он медленный. По сравнению с нашими.