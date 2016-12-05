Аксель Витсель: "В пользу "Спартака" или ЦСКА такие пенальти дают"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в интервью "Фонтанке" подтвердил свое недовольство работой судей в матче премьер-лиги с "Ростовом" (1:1). По его словам, решения арбитра сказались на итоговом результате.
– Я просто сказал, что это была важная игра для нас. Мы могли поддавить "Спартак", который идет на первом месте, – отметил Витсель. – Во втором тайме был пенальти в ворота "Ростова" – когда Навас уронил Кокорина. Стопроцентный пенальти. Но потому, что мы "Зенит", и потому, что это важная игра, пенальти не назначили. "Спартак" или ЦСКА – в их пользу такие пенальти назначают. После игры в микст-зоне я сказал журналистам: как судья может назначить пенальти, если он не сконцентрирован на игре?! Он не знал, кому он выписал желтую карточку.
– Что случилось в том эпизоде с красной карточкой? Вы были одним из трех футболистов "Зенита", которые кричали на судью Виталия Мешкова громче всех.
– Я был капитаном в этой игре, это дает мне право беседовать с арбитром. Любой другой футболист мог бы получить за такой разговор желтую карточку. Мешков показал желтую карточку Нету и сразу красную, и я начал спрашивать: "Почему, почему? Это же только первая желтая".
– Вас удивило, что Мешков отменил удаление?
– Нет. Мы знали правду и понимали, что эта красная карточка – ерунда.
– Матч вас удивил? В среду "Ростов" играл вторым составом, на игру с "Зенитом" выставил почти основной.
– Мы были слегка удивлены стартовым составом, они поменяли четверых игроков, которые играют обычно в стартовом составе для Лиги чемпионов. Мы, действительно, хотели показать себя с лучшей стороны, это был важный матч с точки зрения преследования "Спартака". Мы набрали только одно очко, а могли сравняться с ними. В общем, в стартовом составе были перемены, но это был все тот же "Ростов", они всегда играют в одном и том же стиле. Если дать им мяч – они не знают, что с ним делать. Защитники играют длинные передачи, все. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но я в России пятый год, и "Ростов" всегда играет одинаково. Но борьба, забросы на нападающих, забросы, которые они тренируют, это часть тактики. Один форвард сбрасывает мяч, а второй открывается в свободную зону. И с таким стилем можно добиваться результата – в прошлом сезоне они стали вторыми в лиге.
– По-вашему, почему не удалось выиграть в Ростове? Ведь был момент у Дзюбы, момент Мака.
– После игры все говорили про пенальти. Но у нас действительно были моменты: Дзюба в первом тайме, контратака, которая закончилась ударом Мака. Мы не "убили" игру. Но могли. Потому что когда играешь с "Ростовом", ошибкой будет ждать 5 – 6 голевых моментов. Два – уже хорошо. Они все играют сзади, нападающие опускаются в центральную зону и т. д. Очень тяжело искать пространство.
– Вы кого-то можете выделить в составе ростовчан?
– Мне нравится Нобоа. Потому что, на мой взгляд, он практически никогда не ошибается, не теряет мячи, техничный. Навас? Не знаю. Он хороший защитник. Мне кажется, он медленный. По сравнению с нашими.
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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в интервью "Фонтанке" подтвердил свое недовольство работой судей в матче премьер-лиги с "Ростовом" (1:1) (с) - Может, подскажете, кто забил? Или мы все что-то пропустили... / / / Но потому, что мы "Зенит", и потому, что это важная игра, пенальти не назначили. "Спартак" или ЦСКА – в их пользу такие пенальти назначают. (с) - Витселю и невдомёк, что с начала нынешнего чемпионата "Спартак" не пробил НИ ОДНОГО пенальти. Болтун.
15:10
Кефир71
Очень хорошо что Дзюбу им отдали. Сейчас этот мешок говна морально разложит им весь коллектив. Артёмка освоился уже. Сейчас начнёт говнить. Луческу долго не протянет. Если только господа из руководства Газпрома не поставят на место эту шоблу. Тогда может и поборются за золото. Купив Мака они вытащили счастливый билет. Тащит всю команду на пару с бразильцем. Ну и Лодыгин это гиря к ногам привязанная. Агент видимо крутой у него. Вратаришка просто чудо. С таким только за место в стыках бороться
15:08
hashimbus
хотя судя по заголовку это про какой-то другой матч с Ростовом где они 1-1 сыграли видимо 2013 года
15:06
hashimbus
Интересно решил бы что-нибудь пенальти если бы они играли в 9 как это должно было быть после неудалений Кришито и Юсупова?
15:04
grach
Этот Вексель тень на плетень наводит. Хотя бы прежде чем варежку разевать поинтересовался, сколько пенальти бил Спартак в этом сезоне. Так вот, специально для тугодумов и трепачей вроде Векселя: Спартак сыграл 16 матчей в чемпионате страны и не бил ни одного пенальти.
15:03
AgekBam
Кучеряшка, видел бы ты какой пеналь в ворота мясных поставили, сознание потерял бы. И помни в нашем продажном чемпе вас за уши не тянут, других конкурентов топят, так типа не заметней )
15:00
Rabinovich
Интересный факт для нытика Витселя. В этом сезоне Спартак ни разу не пробивал пенальти. То есть судьи ни разу не ставили пенальти в пользу Спартака. Так что кукарекнул в лужу
14:58
самарец
Газпром нынче не в тренде
14:58
SPFAN
Следил бы за базаром волосатый. Сами без пенальти забить не могут, еще и о других говорят. Петушня короче.
14:57
болельщикк
Зениту с таким составом нужно с форой выходить на каждый матч минимум 0-1, а они про пенальти плачут.......
14:54
Кеннеди_Ранен
Нытики. Самим-то не стыдно?
14:53
nicon.i
Одуван что-то попутал. Спартак в этом сезоне пенальти не бил.
14:49
lordblack
Кто брал интервью у микрофона? Ума не хватило спросить про нарушение в штрафной Зенита или многорукого Юсупова? Или матч ТВ брал комментарий? Особенно полезно было бы просветить бельгийца о количестве пробитых пенальти Спартаком.
14:47
letmebetomorrow
играть нужно. вышли на матч с ростовом с собранными чемоданами в отпуск, вату на поле катали.. а теперь только и разговоров что пеналь не дали..
14:44