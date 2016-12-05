Аксель Витсель: "В пользу "Спартака" или ЦСКА такие пенальти дают"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в интервью "Фонтанке" подтвердил свое недовольство работой судей в матче премьер-лиги с "Ростовом" (0:0). По его словам, решения арбитра сказались на итоговом результате.
– Я просто сказал, что это была важная игра для нас. Мы могли поддавить "Спартак", который идет на первом месте, – отметил Витсель. – Во втором тайме был пенальти в ворота "Ростова" – когда Навас уронил Кокорина. Стопроцентный пенальти. Но потому, что мы "Зенит", и потому, что это важная игра, пенальти не назначили. "Спартак" или ЦСКА – в их пользу такие пенальти назначают. После игры в микст-зоне я сказал журналистам: как судья может назначить пенальти, если он не сконцентрирован на игре?! Он не знал, кому он выписал желтую карточку.
– Что случилось в том эпизоде с красной карточкой? Вы были одним из трех футболистов "Зенита", которые кричали на судью Виталия Мешкова громче всех.
– Я был капитаном в этой игре, это дает мне право беседовать с арбитром. Любой другой футболист мог бы получить за такой разговор желтую карточку. Мешков показал желтую карточку Нету и сразу красную, и я начал спрашивать: "Почему, почему? Это же только первая желтая".
– Вас удивило, что Мешков отменил удаление?
– Нет. Мы знали правду и понимали, что эта красная карточка – ерунда.
– Матч вас удивил? В среду "Ростов" играл вторым составом, на игру с "Зенитом" выставил почти основной.
– Мы были слегка удивлены стартовым составом, они поменяли четверых игроков, которые играют обычно в стартовом составе для Лиги чемпионов. Мы, действительно, хотели показать себя с лучшей стороны, это был важный матч с точки зрения преследования "Спартака". Мы набрали только одно очко, а могли сравняться с ними. В общем, в стартовом составе были перемены, но это был все тот же "Ростов", они всегда играют в одном и том же стиле. Если дать им мяч – они не знают, что с ним делать. Защитники играют длинные передачи, все. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но я в России пятый год, и "Ростов" всегда играет одинаково. Но борьба, забросы на нападающих, забросы, которые они тренируют, это часть тактики. Один форвард сбрасывает мяч, а второй открывается в свободную зону. И с таким стилем можно добиваться результата – в прошлом сезоне они стали вторыми в лиге.
– По-вашему, почему не удалось выиграть в Ростове? Ведь был момент у Дзюбы, момент Мака.
– После игры все говорили про пенальти. Но у нас действительно были моменты: Дзюба в первом тайме, контратака, которая закончилась ударом Мака. Мы не "убили" игру. Но могли. Потому что когда играешь с "Ростовом", ошибкой будет ждать 5 – 6 голевых моментов. Два – уже хорошо. Они все играют сзади, нападающие опускаются в центральную зону и т. д. Очень тяжело искать пространство.
– Вы кого-то можете выделить в составе ростовчан?
– Мне нравится Нобоа. Потому что, на мой взгляд, он практически никогда не ошибается, не теряет мячи, техничный. Навас? Не знаю. Он хороший защитник. Мне кажется, он медленный. По сравнению с нашими.
Великий Пу
в 10 комментариях из 28 заявляется , что "Спартаку вообще пенальти не дают"- вот это нытьё!
18:59 5 декабря
baddy
Подскажите кто- нибудь Шницелю, что Спартаку вообще пенальти не дают.
17:34 5 декабря
baddy
Подскажите кто-нибудь
17:33 5 декабря
SP2
Интересно, что реально Ростов с Зенитом 1:1 сыграли, как написано в начале статьи? И после этого нужно доверять тому, что пишут дальше? А что касается пенальти так тому же Халку ох как далеко до Быстрова времён Спартака! Там и нырять не надо было! Просто добежал с мячом до Малафеева - пенальти! Во жизнь была! И все говорили, что это потому что Спартак так технично играет - вот и пенальти много. Теперь Зенит играет технично и быстро. Какие вопросы-то?
16:16 5 декабря
King's Bounty IIII
на болоте люди портятся...
16:08 5 декабря
onlywhitespartak
Вот вам элементарная статистика за весь 2016 год ! Первая строка когда команда била пенальти , вторая сколько ей . Зенит 11-2,локомотив 9-4,цска 3-0,терек 5-4, Краснодар 3-2,Урал 2-1, Уфа 4-4,рубин 5-6, анжи 3-4, арсенал 2-3, Томь 1-2, амкар 2-4, Оренбург 2-4, Спартак 1-5 , Ростов 0-4, крылья 3-8 это статистика за весь календарный год ! И кто что здесь может сказать ? Судьям еще больше нужно помогать что ли !? За этот чемпионат бомжи 6-1 мясо 0-4 вот и думайте , когда на судей жалуетесь !
15:59 5 декабря
sb1006
Такое впечатление, что "Зенит" играет не ради того, чтобы забить самим с игры (привет Дзюбе и Маку, про которых и не вспомнили), а ради того, чтобы заработать пенальти. Мастер по нырянию в штрафной - Халк, ушёл, а нового спеца ещё не успели вырастить.
15:58 5 декабря
Andvaraforce
витсин неадекват. не видеть, как Ростов выходит из защиты может только слепой или футбольный профан. про судейство я уж и не говорю..
15:38 5 декабря
ziggy1976
Как сказал дзюбиньо, мы не ноем о судействе (ноя о судействе в этот момент). Так и этот кекс о пеналях СМ, которых набралось на момент его нытья 0.0. Ппц.
15:33 5 декабря
micha31
АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ: "В ПОЛЬЗУ "СПАРТАКА" ИЛИ ЦСКА ТАКИЕ ПЕНАЛЬТИ ДАЮТ". Разнылся бельгийский одуванчик... Учись проигрывать. Если на то уж пошло, в этом сезоне в матчах с участием Спартака в ворота соперников не было назначено ни одного пенальти
15:24 5 декабря
Aborigen06
Вопреки - Плюсую +++++++++++
15:24 5 декабря
Вопреки
Клоун... Бабло "народного достояния" всем зинитовским мозги атрофирует... а ведь только за этим в Питер и бегут, втаптывая друзей и тренеров, давших им жизнь в футболе, в дерьмо... сами в него и превращаясь. Вспомните хоть один адекватный коммент от Дзюбы, Халка, Рязанцева... и теперь Новосельцева - все возомнившие себя звездами лизоблюды, потеряли уважение к себе среди болельщиков и специалистов
15:21 5 декабря
Gordon
Совсем плохой. "Спартак" ни одного пенальти ещё не пробил в этом сезоне если что :) Что до ЦСКА, то два матча подряд против них результативные ошибки были. Мда. Пусть с Дзюбой определятся уже, что говорить, а то каждый из них нелеп, конечно, но вдвоём сразу - это вообще вершина идиотизма. :)
15:17 5 декабря
Кефир71
Конюшня за счёт сыгранности тянет и хорошего дружного коллектива. О чём Зене мечтать только
15:13 5 декабря
206
Как сказал Дзюба, зенитовцы никогда не ноют про судейство. Одуван уже несколько дней никак не успокоится.
15:12 5 декабря
Кефир71
Если бы в конюшне был такой коллектив как в Зените они бы за выживание боролись. Всё-таки Евген молодец у них. Все спады проходят за счёт сыгранности и дружного коллектива. Составчик средненький
15:12 5 декабря
kravtsovru
Витцель уже давно мыслями не в Питере...даже большие деньги не приносят радости. Желаю игрокам "Зенита" побольше обсуждать судейство и поменьше тренироваться и успех придет)))
15:12 5 декабря
serzheo
Голы бы лучше забивал, или передачи раздавал. Пенальти ему не дали... Хотя, видимо зимой попрощаемся так что пофиг на тебя.
15:11 5 декабря
stronger
Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в интервью "Фонтанке" подтвердил свое недовольство работой судей в матче премьер-лиги с "Ростовом" (1:1) (с) - Может, подскажете, кто забил? Или мы все что-то пропустили... / / / Но потому, что мы "Зенит", и потому, что это важная игра, пенальти не назначили. "Спартак" или ЦСКА – в их пользу такие пенальти назначают. (с) - Витселю и невдомёк, что с начала нынешнего чемпионата "Спартак" не пробил НИ ОДНОГО пенальти. Болтун.
15:10 5 декабря
Кефир71
Очень хорошо что Дзюбу им отдали. Сейчас этот мешок говна морально разложит им весь коллектив. Артёмка освоился уже. Сейчас начнёт говнить. Луческу долго не протянет. Если только господа из руководства Газпрома не поставят на место эту шоблу. Тогда может и поборются за золото. Купив Мака они вытащили счастливый билет. Тащит всю команду на пару с бразильцем. Ну и Лодыгин это гиря к ногам привязанная. Агент видимо крутой у него. Вратаришка просто чудо. С таким только за место в стыках бороться
15:08 5 декабря
hashimbus
хотя судя по заголовку это про какой-то другой матч с Ростовом где они 1-1 сыграли видимо 2013 года
15:06 5 декабря
hashimbus
Интересно решил бы что-нибудь пенальти если бы они играли в 9 как это должно было быть после неудалений Кришито и Юсупова?
15:04 5 декабря
grach
Этот Вексель тень на плетень наводит. Хотя бы прежде чем варежку разевать поинтересовался, сколько пенальти бил Спартак в этом сезоне. Так вот, специально для тугодумов и трепачей вроде Векселя: Спартак сыграл 16 матчей в чемпионате страны и не бил ни одного пенальти.
15:03 5 декабря
AgekBam
Кучеряшка, видел бы ты какой пеналь в ворота мясных поставили, сознание потерял бы. И помни в нашем продажном чемпе вас за уши не тянут, других конкурентов топят, так типа не заметней )
15:00 5 декабря
Rabinovich
Интересный факт для нытика Витселя. В этом сезоне Спартак ни разу не пробивал пенальти. То есть судьи ни разу не ставили пенальти в пользу Спартака. Так что кукарекнул в лужу
14:58 5 декабря
самарец
Газпром нынче не в тренде
14:58 5 декабря
SPFAN
Следил бы за базаром волосатый. Сами без пенальти забить не могут, еще и о других говорят. Петушня короче.
14:57 5 декабря
болельщикк
Зениту с таким составом нужно с форой выходить на каждый матч минимум 0-1, а они про пенальти плачут.......
14:54 5 декабря
Кеннеди_Ранен
Нытики. Самим-то не стыдно?
14:53 5 декабря
nicon.i
Одуван что-то попутал. Спартак в этом сезоне пенальти не бил.
14:49 5 декабря