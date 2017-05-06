Аблай Мбенг: "На матч с "Зенитом" поедем побеждать"

Нападающий "Терека" Аблай Мбенг выразил надежду, что его голы в последних играх придадут мотивации команде в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча станет второй официальной на стадионе "Санкт-Петербург".

- В двух последних играх я забил три мяча, что является для меня хорошей мотивацией, - сказал Мбенг в интервью клубной пресс-службе. - И для команды, думаю, тоже, так как после забитых мячей мы начали играть лучше. Мы сохраним эту мотивацию для игры с "Зенитом", чтобы, поехав туда, забивать и побеждать.

Матч "Зенит" - "Терек" состоится 7 мая, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.