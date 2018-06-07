У "Футбола для дружбы" появилось мобильное приложение

В рамках проведения Шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" было разработано мобильное приложение для пользователей со всех континентов. Теперь каждый желающий может бесплатно скачать с Google Play и Apple Store уникальное мобильное приложение, содержащее подробную информацию не только об истории и новостях проекта, но и многочисленные разделы развлекательного характера.

"Теперь благодаря мобильному приложению, от А до Я посвященному мировому футболу и всему, что с ним связано, многомиллионные любители этой игры в любой точке мира – от новичков до профессионалов, смогут объединиться в единую команду, чтобы внести свой вклад во всемирное продвижение футбола среди детей, молодежи и взрослых", – сообщает пресс-служба проекта.

Так, например, благодаря мобильному приложению люди со всего мира смогут свободно общаться, совершенно не чувствуя языкового барьера. Для того, чтобы все участники и сторонники "Футбола для дружбы" с легкостью говорили на одном языке, мобильное приложение содержит лингвистический сервис на 62 языках со всех, который позволяет пользователям самостоятельно выбирать самые распространенные и необходимые в общении фразы на родном языке и моментально переводить их на иностранный язык. Эта функция позволяет всем любителям футбола, разных возрастов, национальностей и интересов, а также Юным участникам "Футбола для дружбы" из 211 стран и регионов мира быстрее устанавливать связи и находить общий язык с новыми друзьями. Кроме того, в мобильном приложении пользователи могут создавать фотографии с логотипами "Футбола для дружбы", узнавать интересные факты о странах-участницах программы и экологической миссии "Футбола для дружбы", а также пройти тест на знание футбола и спортивных тем.

Уникальной особенностью мобильного приложения стала возможность загрузки эксклюзивных авторских рингтонов с национальными мотивами Европы, Африки, Азии, Южной и Северной Америки, а также Австралии и Океании. Авторские мелодии, написанные специально для Юных участников программы "Футбол для дружбы", призваны привлечь внимание детей к культурному разнообразию мира, познакомиться с фольклором и традициями разных стран.

"Мобильное приложение "Футбола для дружбы" было разработано с учетом специфики глобальной мультиязычной аудитории программы. Это универсальное средство, которое помогает всем футбольным фанатам, опытным пользователям и любителям, а также Юным послам с разных уголков планеты лучше понимать друг друга, расширяет кругозор и фактически помогает преодолеть барьеры в общении. Миссия "Футбола для дружбы" – объединять участников разных национальностей и культурного бэкграунда. Уверен, что пользователи со всего мира по достоинству оценят новый софт "Футбола для дружбы", – сказал глобальный руководитель программы "Футбол для дружбы" Владимир Серов.

"Я считаю, что такое мобильное приложение – очень важный инструмент для всех участников программы. Благодаря ему можно больше узнать о программе, подготовить себя к тому, что будет происходить на финальных мероприятиях "Футбола для дружбы". И еще один важный момент для меня – когда "Футбол для дружбы" закончится, и я вернусь домой, то смогу показать своим друзьям не только видео и фотографии со всех мероприятий, но и интереснейшие факты обо всех странах мира, которые так замечательно описаны в приложении", – сказал Юный посол "Футбола для дружбы" Ноа Борг.

"Это очень здорово, что приложение было создано специально для программы, ведь рингтоны о каждом из континентов нашей планеты так просто нельзя найти в Интернете. А у всех участников "Футбола для дружбы" они теперь есть! Я с удовольствием поставлю себе на звонок мелодию Европы, откуда я родом, или Африки, о которой я хочу узнать, как можно больше – чтобы программа всегда была со мной!", – поделился эмоциями Юный посол "Футбола для дружбы" Люка Ломбарди.