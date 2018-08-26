Давид Луиз: "Сарри научил меня многим вещам, которых я никогда не видел раньше"

Защитник "Челси" Давид Луиз рассказал, почему ему нравится работать с главным тренером Маурицио Сарри.
- Каждый новый тренер приходит со своими идеями, - цитирует бразильца Sky Sports. - Он может помочь нам и сделать нас сильнее. Сарри уже научил меня многим вещам, которых я никогда не видел раньше. Я учусь у каждого тренера. Понимать футбол - это прекрасно. И это постоянный процесс. Публично он озвучивает только пять процентов своих идей. Он никогда не скажет все сто процентов. Одна из его идей - сосредоточиться на мяче и на разных участках поля. Вы должны понимать движение.
В текущем сезоне 31-летний Давид Луиз провел три матча за "Челси".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/