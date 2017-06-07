Защитник чилийцев извинился перед своей сборной

Защитник сборной Чили Эухенио Мена рассказал о задачах на Кубке конфедераций, а затем принес извинения всей команде.

– Мы приехали в Россию, чтобы победить на турнире, – заявил Мена. – Футболисты очень хотят порадовать своих болельщиков. Мы все сконцентрированы и нацелены на итоговый положительный результат.

– На днях вас едва не исключили из сборной. Не стыдно за случившееся (перед отъездом на Кубок конфедераций Мену задержали за превышение скорости, при этом тест на алкоголь дал положительный результат. – Прим."СЭ")?

– Вы все знаете, что случилось, я сильно превысил скорость на своей машине, за что приношу всей команде свои извинения. Готов пообещать, что таких ошибок больше не допущу. Все игроки и персонал сборной поддерживают меня, за что я им очень благодарен.

Напомним, что сборная Чили прилетела в Москву во вторник. Южноамериканцы приехали в столицу без одной из своих главных звезд – нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, который должен присоединиться к команде позднее. В среду команда провела первую тренировку в столице на стадионе в Строгине, занятие было закрытым для журналистов

Контрольный матч Россия – Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча. На групповом этапе Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном. (Павел ГУРЕВИЧ)

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