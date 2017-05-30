Юрий Газинский: "Дзюба - душа компании"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский назвал форварда Артема Дзюбу душой компании. Он также добавил, что ближе к старту Кубка конфедераций станет понятно, как играют соперники национальной команды по групповому этапу.

- После ухода из сборной братьев Березуцких и Игнашевича самыми опытными ребятами в нашей команде являются Акинфеев, Самедов и Жирков, которые поиграли на многих турнирах, - приводит ТАСС слова Газинского. - На данный момент это те ребята, которые могут прикрикнуть, подсказать что-то в раздевалке. Артем Дзюба - безусловно, душа компании, с ним всегда очень интересно и весело в коллективе.

Из наших соперников по группе на Кубке конфедераций Португалию представлять смысла нет. Что касается Мексики и Новой Зеландии - подробно не могу рассуждать об игре этих команд, ближе к старту турнира будет полное понимание их игры, сильных и слабых сторон.

Если говорить о сборной Чили, с которой нам тоже скоро играть контрольный матч, - там тоже есть игроки мирового класса. К примеру, Артуро Видаль и Алексис Санчес, таких ребят будет останавливать не кто-то один, а командно. Каких игроков моего амплуа могу выделить? Н'Голо Канте, Хаби Алонсо, Тони Кроос - можно перечислять долго.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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