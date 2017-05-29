Владимир Габулов: "Задачу выполнили! Идем дальше"

Голкипер "Арсенала" Владимир Габулов в своем Инстаграме опубликовал фотографию после стыковых матчей против "Енисея" (1:2, 1:0). Напомним, что в противостоянии с красноярским клубом туляки оказались сильнее, и сохранили прописку в премьер-лиге.

– Задачу выполнили! Идем дальше, – написал Габулов.

Габулов вызван в состав сборной России для подготовки к матчам Кубка конфедераций-2017. Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

Задачу выполнили! 👌🏾 Идём дальше.✊🏽 Публикация от @vladimir_gabulov Май 29 2017 в 8:15 PDT

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России