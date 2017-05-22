Виталий Мутко: "Сожалеем, что Фернандес и Дзагоев не сыграют на Кубке конфедераций"

Президент РФС Виталий Мутко пожелал выздоровления всем кандидатам в сборную России на Кубок конфедераций, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также руководитель отметил, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил гражданство, так как провел положенное время в России.

– Мариу Фернандес, которому мы так долго и мучительно выдавали гражданство, не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы. Как и Дзагоев. Расстроились?

– Что вы имеете в виду под "долго и мучительно"? Человек, отработавший положенное время в нашей стране, получил гражданство, – сказал Мутко. – Кстати, пока не спортивное. Мы его приглашали на предыдущие сборы, ему очень все понравилось, он влился в коллектив, и у него, и у нас было большое желание сыграть на Кубке конфедераций-2017. Но, к сожалению, травма – у него и Алана. Исходим сейчас из того, что впереди более серьезный турнир, чемпионат мира. Главному тренеру тоже нужно определяться, что делать дальше, ребята, задействованные в сборной, почти без отпуска будут в этом сезоне. Сразу нужно возвращаться, в середине июля стартует новый чемпионат. Многие из них не будут иметь полноценного отдыха. Смотрели и думали по поводу сбора в сентябре, есть ли смыл товарищеских игр в этот период, это самая "мертвая" зона для нас с точки зрения поиска соперников.

Конечно, мы сожалеем, что Мариу и Дзагоев не сыграют на Кубке конфедераций. Но что поделать. Причем вы назвали их двоих, но есть проблемы и еще по ряду игроков, не хочется пока озвучивать фамилии. Четыре вратаря в заявке – это тоже неслучайно. К 7 июня должны определиться с заявкой. А кандидатам, которые будут лечиться, и делать операции, желаем скорейшего выздоровления.

Дзагоев и Мариу Фернандес не помогут сборной на Кубке конфедераций-2017 //

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