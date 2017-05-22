Дзагоев и Мариу Фернандес не помогут сборной на Кубке конфедераций-2017

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017. По сравнению с расширенным списком из 30 футболистов, опубликованным неделей ранее, в него не вошли полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и защитник армейского клуба Мариу Фернандес. Как ранее сообщал "СЭ", участие обоих футболистов в турнире оказалось под вопросом из-за повреждений.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари - 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 2. Александр БЕЛЕНОВ ("Уфа"), 3. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив"), 4. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал").

защитники - 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 7. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 8. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 9. Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), 10. Роман НОЙШТЕДТЕР ("Фенербахче", Турция), 11. Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), 12. Роман ШИШКИН ("Краснодар").

полузащитники - 13. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 14. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 16. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 17. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 18. Роман ЗОБНИН ("Спартак"), 19. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), 20. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 21. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 22. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 23. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив").

нападающие - 24. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 25. Артем ДЗЮБА ("Зенит"), 26. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), 27. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 28. Федор СМОЛОВ ("Краснодар").

Сборная России начнет подготовку к турниру в четверг, 25 мая, на "Арене Химки". 26 мая национальная команда вылетит на сбор в Австрию. Команда Станислава Черчесова проведет две контрольных встречи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Окончательный состав все участники Кубка конфедераций-2017 должны предоставить ФИФА не позднее 7 июня. В него могут войти 23 игрока (3 вратаря).

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом турнире сборная сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).