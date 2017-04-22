Виталий Мутко: "Открытие нового стадиона – историческое событие для Петербурга и "Зенита"

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко заявил, что открытие нового стадиона в Санкт-Петербурге – это историческое событие для города, российского футбола и клуба "Зенит". Сегодня в первом матче на арене на Крестовском острове "Зенит" обыграл "Урал" (2:0).
– Это, конечно, знаковое событие, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Город и страна получили хороший современный стадион. Сегодня прошел первый матч. Это историческое событие для города, российского футбола и клуба "Зенит". Понятно, что первый матч мы проводили не в полном режиме, пускали всего 20 тысяч зрителей. Все тестировали. В целом все здорово, все удовлетворены. Но на самом деле мы еще во вторник обсудим итоги матча в Санкт-Петербурге, послушаем экспертов ФИФА, службу безопасности, РФС. Учтем все замечания, выслушаем клуб. Посмотрим, что еще можно сделать до следующего матча – впереди еще две тестовых игры.
Второго июня арена перейдет уже в распоряжение оргкомитета. Все самое главное свершилось, стадион пущен в строй, теперь его надо только доводить до ума. В целом я удовлетворен, как и все, думаю, в том числе и наши коллеги из ФИФА, что Россия свои обязательства сдерживает.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //
Что творилось вокруг скандального дебюта стадиона "Санкт-Петербург"
amid
Все конечно удовлетворены. И коровы, которые паслись до матча на этом поле, в том числе. А еще перед воротами картошку посадить можно. Но неужели 20-ти тысячам человек на этом стадионе ( с текущей крышей) интересна такая победа . Беспредел в нашем футболе продолжается......
20:46
shpasic
Галицкому не нужно было никуда торопиться, у него же ни Кубка Конфедераций, ни Чемпионата Мира проходить не будет, а в Петербурге нужно провести три официальные игры на арене перед КК.
20:33
Фемистоклюс
Коррупционную арену коррупционно открыли. На "Памятнике коррупции" в первом же матче отработал купленный судейка. Питер позорился долгие годы пока строил, теперь открыл со скандалом. Никаким Боярским не прикроетесь, казнокрады и мошенники!
20:30
Армеец-сибиряк
ясен перец,историческое! Петр 1 город построил быстрее,чем вы стадион!
20:28
ростовский свин
возьмите пример с галицкого, вот там человек построил и пустил без всяких доделок.А у вас все пожарнои аврально.Еще аукнется.
20:20
marksan
SergeiSP_____ Какая трава, сказал Луческу, если снег только сошёл! А на Петровском?
20:17
marksan
Это что за бред от главного чиновника: "...стадион пущен в строй, теперь его надо только доводить до ума"! Господин Мутко! Мне кажется Вас поселили в квартиру, которая ещё подлежит отделки! вот так Вы принимаете недоделанные спортобъекты? Бедная спортивная Россия...
20:15
SergeiSP
Лучше бы не позорились и отложили открытие на следующий сезон, это полем то назвать трудно, песок с травой.
20:15