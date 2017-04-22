Виталий Мутко: "Открытие нового стадиона – историческое событие для Петербурга и "Зенита"

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко заявил, что открытие нового стадиона в Санкт-Петербурге – это историческое событие для города, российского футбола и клуба "Зенит". Сегодня в первом матче на арене на Крестовском острове "Зенит" обыграл "Урал" (2:0).

– Это, конечно, знаковое событие, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Город и страна получили хороший современный стадион. Сегодня прошел первый матч. Это историческое событие для города, российского футбола и клуба "Зенит". Понятно, что первый матч мы проводили не в полном режиме, пускали всего 20 тысяч зрителей. Все тестировали. В целом все здорово, все удовлетворены. Но на самом деле мы еще во вторник обсудим итоги матча в Санкт-Петербурге, послушаем экспертов ФИФА, службу безопасности, РФС. Учтем все замечания, выслушаем клуб. Посмотрим, что еще можно сделать до следующего матча – впереди еще две тестовых игры.

Второго июня арена перейдет уже в распоряжение оргкомитета. Все самое главное свершилось, стадион пущен в строй, теперь его надо только доводить до ума. В целом я удовлетворен, как и все, думаю, в том числе и наши коллеги из ФИФА, что Россия свои обязательства сдерживает.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //

Что творилось вокруг скандального дебюта стадиона "Санкт-Петербург"