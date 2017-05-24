Виталий Мутко: "Государство не будет заниматься покупкой телеправ на ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что государство не будет заниматься вопросами покупки прав на показ матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Руководитель отметил, что это не предмет переговоров России и ФИФА.

– Это не предмет переговоров государства и ФИФА, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – ФИФА – это телевизионные права, это их собственность, они их реализуют. Мы озабоченность высказали. Но, конечно же, государство ни в коей мере этим вопросом заниматься не будет – правами, безусловно. Но определенную озабоченность мы друг другу высказали, думаю, что решение будет. Скорее всего, будет решен вопрос по Кубку конфедерации, а уже дальше в развитие сам проект чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы отказались платить ФИФА 120 миллионов долларов за показ матчей. Отмечается, что эта сумма вторе превышает ту, что была заплачена на чемпионат мира-2014.