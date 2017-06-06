Угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 нет

Руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности чемпионата мира-2018 Алексей Лаврищев заверил, что угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций-2017 году и мирового первенства 2018 года нет.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

- В настоящее время непосредственных угроз безопасности гостям чемпионата мира по футболу не выявлено, - приводит ТАСС слова Лаврищева. - Как показывает международный опыт, террористическая угроза рассматривается в качестве основной при проведении крупных международных мероприятий.

Нами реализуется комплекс организационных, оперативно-разыскных и иных мероприятий, направленных на нейтрализацию потенциальных угроз. Цель - минимизация рисков, в первую очередь террористических угроз. Результаты проводимых мероприятий - нейтрализация членов законспирированных ячеек террористов.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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