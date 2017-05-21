 Станислав Черчесов: "Сегодня ждем информацию по травме Дзагоева". ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:27 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Сегодня ждем информацию по травме Дзагоева"

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0
1

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что национальная команда ждет отчета о состоянии полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Ранее сообщалось, что хавбек получил рецидив травмы бедра, что может повлиять на его попадание в заявку сборной на Кубок конфедераций-2017. Ранее Дзагоев был включен в расширенный список национальной команды на турнир.

- Уже сегодня главный тренер ЦСКА написал, что Алан получил очередную травму, играть с "Анжи" (4:0) он не будет, - сказал в эфире программы "После футбола" Черчесов. - Сегодня ждем информацию. Посмотрим, позволит ли ему травма принять участие в сборе команды. Бывало, когда игрок и травмированным прибывал на сборы, где в итоге и восстанавливался полностью. Алан - игрок высокого уровня, от таких футболистов просто так не отказываются. Нужно точно знать характер его повреждения и его готовность.

Выбор Черчесова: без Кокорина, Мамаева и Шатова

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

defender_8

Слушаю Черчесова не Матч ТВ. Это ещё то убожество мысли. Ждём повторения Евро 16.

17:43