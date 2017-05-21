Станислав Черчесов: "Сегодня ждем информацию по травме Дзагоева"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что национальная команда ждет отчета о состоянии полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Ранее сообщалось, что хавбек получил рецидив травмы бедра, что может повлиять на его попадание в заявку сборной на Кубок конфедераций-2017. Ранее Дзагоев был включен в расширенный список национальной команды на турнир.

- Уже сегодня главный тренер ЦСКА написал, что Алан получил очередную травму, играть с "Анжи" (4:0) он не будет, - сказал в эфире программы "После футбола" Черчесов. - Сегодня ждем информацию. Посмотрим, позволит ли ему травма принять участие в сборе команды. Бывало, когда игрок и травмированным прибывал на сборы, где в итоге и восстанавливался полностью. Алан - игрок высокого уровня, от таких футболистов просто так не отказываются. Нужно точно знать характер его повреждения и его готовность.

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