Сергей Семак: "К Кубку конфедераций готовы все города, за исключением одного"

Тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что ему очень приятно принять участие в жеребьевке Кубка конфедераций. Также он пошутил по поводу недостроенного стадиона на Крестовском острове, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Каждый мой приезд в Казань – что-то новое и приятное. Надеюсь, принесу удачу сборной России, – сказал Семак. – А у меня появился шанс поучаствовать в таком важном событии. Готовы все города, за исключением одного. Я не буду его называть. (Смех в зале.) Ждем прекрасное зрелище и побед сборной России. А Лена Исинбаева принесет нам немного удачи.

Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей "Турнира чемпионов", состоится завтра в Казани. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Им будут помогать пятикратный чемпион России Сергей Семак и двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева.

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