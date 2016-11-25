11:29 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сергей Семак: "К Кубку конфедераций готовы все города, за исключением одного"

0
0
0
1

Тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что ему очень приятно принять участие в жеребьевке Кубка конфедераций. Также он пошутил по поводу недостроенного стадиона на Крестовском острове, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Каждый мой приезд в Казань – что-то новое и приятное. Надеюсь, принесу удачу сборной России, – сказал Семак. – А у меня появился шанс поучаствовать в таком важном событии. Готовы все города, за исключением одного. Я не буду его называть. (Смех в зале.) Ждем прекрасное зрелище и побед сборной России. А Лена Исинбаева принесет нам немного удачи.

Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей "Турнира чемпионов", состоится завтра в Казани. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Им будут помогать пятикратный чемпион России Сергей Семак и двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева.

Задай вопрос Баптисте и получи билет на Кубок конфедераций 

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

lexxxus

исинбаева везде затычка теперь? зачем она тут нужна? когда уже успокоится и замолчит?

12:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ