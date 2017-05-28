Сборная России проводит третью тренировку в Австрии

В воскресенье началась третья тренировка национальной команды России на сборе в Нойштифте. Сегодня команду ожидает так называемый челночный тест, направленный на развитие скоростной выносливости (7 по 50 метров).

Все футболисты занимаются в общей группе. Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер в расположение сборной пока не прибыл, но его приезд ожидается сегодня. (Гоша ЧЕРНОВ)

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России