18:28 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Россия сыграет с Новой Зеландией в матче открытия Кубка конфедераций-2017

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В ходе жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани определились все соперники сборной России, которая возглавила группу A. Ими стали сборные Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Матч открытия назначен на субботу, 17 июня. Игру Россия – Новая Зеландия примет Санкт-Петербург. 21-го россияне сыграют с Португалией в Москве, а 24-го – с Мексикой в Казани.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

СССР/Россия – Новая Зеландия. История противостояния

Дата

Турнир

Город

Счет

19.06.1982

ЧМ

Малага

3:0

1 матч, +1=0-0, мячи 0-0
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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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