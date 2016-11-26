Россия сыграет с Новой Зеландией в матче открытия Кубка конфедераций-2017

В ходе жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани определились все соперники сборной России, которая возглавила группу A. Ими стали сборные Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Матч открытия назначен на субботу, 17 июня. Игру Россия – Новая Зеландия примет Санкт-Петербург. 21-го россияне сыграют с Португалией в Москве, а 24-го – с Мексикой в Казани.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

СССР/Россия – Новая Зеландия. История противостояния