Роналдинью: "Надеюсь, у Фернандеса и Гильерме все удачно сложится в сборной России"

Бывший полузащитник сборной Бразилии, чемпион мира-2002 Роналдинью пожелал удачи в национальной команде России своим натурализованным соотечественникам - вратарю "Локомотива" Гильерме и защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу. Первый провел за Россию два матча и ездил в ее составе на Euro-2016. Фернандес сможет выступать за российскую сборную только с этого лета. Оба футболиста включены в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

– В сборной России есть два бразильца – Мариу Фернандес и Гильерме. Вы их знаете?

– Знаю о них от своих друзей, которые мне говорили, что в сборной России играют два бразильца. Надеюсь, у них все сложится удачно.

– Как вы относитесь к натурализации? Можете представить, что через десять лет во всех сборных будут сплошь бразильцы?

– Не думаю, что такое произойдет. Лично я никогда не мог представить себя в футболке какой-то другой сборной, ведь я с 14 лет играю за сборные Бразилии. (Гоша ЧЕРНОВ)

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