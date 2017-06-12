Новая Зеландия перед матчем с Россией проиграла Белоруссии при судействе Вилкова

Сборная Новой Зеландии проиграла Белоруссии в товарищеском матче - 0:1. Единственный мяч провел защитник БАТЭ Денис Поляков. В составе белорусов полный поединок провел бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич. Экс-форвард "Анжи" Иван Маевский был заменен на 70-й минуте, а Денис Лаптев, выступавший ранее за "Тосно", вышел на замену.

В составе сборной Новой Зеландии во втором тайме появился бывший нападающий "Алании" Коста Барбароусес. Игра стала для новозеландцев первой в преддверии матча открытия Кубка конфедераций против России (17 июня, Санкт-Петербург).

Отметим, что встречу судил российский арбитр Михаил Вилков.

Товарищеский матч

Белоруссия - Новая Зеландия - 1:0 (0:0)

Гол: Поляков, 47.

Белоруссия: Климович, Политевич, Сачивко, Поляков (Павловец, 86), Бурко (Алисейко, 71), Гордейчук (Савицкий, 61), Быков, Корзун, Маевский (Березкин, 80), Риос (Матвейчик, 70), Скавыш (Лаптев, 61).

Новая Зеландия: Маринович, Дюрант, Боксалл, Тзимопулос (Туилома, 51), Колви (Ингам, 78), Уинн, МакГлинчи, Рохас, Томас (Паттерсон, 51), Вуд, Смелц (Барбароузес, 63).

Предупреждение: Сачивко, 88.

Судья: ВИЛКОВ (Россия).