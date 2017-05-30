На стадионе "Санкт-Петербург" завершена укладка нового газона

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации Северной столицы. На данный момент начался процесс прошивки.

Ранее сообщалось, что все работы по установке нового газона на арене завершатся 12-13 июня, они будут выполнены за счет "Зенита". Решение об обновлении газона санкт-петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано сине-бело-голубыми.

Напомним, что стадион, который находится на Крестовском острове, примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

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Кубок конфедераций-2017. Стадионы