Глава РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко провел первое заседание Совета болельщиков при президенте Российского футбольного союза, сообщает официальный сайт РФС. В нем приняли участие президент РФПЛ Сергей Прядкин, гендиректор РФС Александр Алаев, глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин, представители объединений болельщиков, клубов, РФС и футбольных лиг. В ходе мероприятия обсуждались вопросы подготовки к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 в России, безопасности и взаимодействия с болельщиками.

- Нам был нужен орган при РФС, который объединил бы представителей футбольных лиг, фан-движений, клубов болельщиков и так далее, - пояснил Мутко. - На Совете болельщиков мы можем обсуждать все проблемы, связанные с футболом, с организацией футбольного процесса, с поддержкой сборной команды страны. Сегодня мы говорили о том, что без болельщиков футбол не имеет никакого смысла, что мы все вместе ответственны за этот прекрасный вид спорта. Мы услышали много хороших идей и мыслей. Сейчас мы обобщим все это и начнем реализовывать. В преддверии Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 для нас особенно важна поддержка болельщиков.