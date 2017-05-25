Мутко прибыл на тренировку сборной России

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прибыл на "Арену Химки", где сегодня пройдет тренировка сборной России, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Завтра команда Станислава Черчесова отправится на тренировочный сбор в Австрию, после которого проведет два товарищеских матча. Запланированы встречи с командами Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Напомним, на Кубке конфедераций-2017 соперниками сборной России по группе будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).

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