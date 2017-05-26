21:07 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Мансано рассудит сборные России и Чили

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Товарищеский матч между сборными России и Чили обслужит испанская бригада арбитров. Как сообщает официальный сайт РФС, главным судьей встречи назначен Хесус Хиль Мансано. Его ассистентами будут Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья.

Матч между сборными России и Чили состоится 9 июня в Москве на "ЦСКА Арене". С сегодняшнего дня российская команда проводит сбор в Австрии. По его окончании 5 июня в Будапеште сборная сыграет с Венгрией.

Соперники сборной России по группе на Кубке конфедераций-2017 – Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86561.html

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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