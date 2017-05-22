Игорь Лебедев: "РФС подал заявку на участие в тестировании системы видеоповторов"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил, что союз подал заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) на участие в эксперименте по внедрению системы видеоповторов. Напомним, что система будет использоваться на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

– Подана заявка в ФИФА на участие в эксперименте по внедрению системы видеоповторов, – приводит ТАСС слова Лебедева. – Со следующего сезона в режиме оффлайн, то есть будет работать, но не будет влиять на решение судьи. Если приработается, то через сезон заработает полностью.

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