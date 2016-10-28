ФИФА: на Кубке конфедераций используем систему для определения взятия ворот

Все стадионы, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций в 2017 году, Международная федерация футбола оборудует системами для определения взятия ворот. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Как и планировалось ранее, и в соответствии с опытом прошедшего чемпионата мира по футболу-2014 в Бразилии, система автоматического определения взятия ворот (Goal-Line Technology) будет также использована во время матчей Кубка конфедераций-2017 в России", – сообщили "СЭ" в пресс-службе ФИФА.

Напомним, что УЕФА уже начал привозить свои технические средства для определения взятия ворот на территорию России. Начиная с группового турнира Лиги чемпионов, они на время устанавливаются на стадионах ЦСКА и "Ростова". В российском чемпионате подобные технологии пока не используются. (Александр БОБРОВ)

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