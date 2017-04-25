Фатма Самура: "Надеемся, что к началу Кубка конфедераций вопрос с правами на телетрансляции будет решен"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, как обстоит дело с правами на телетрансляции чемпионата мира и Кубка конфедераций.

– Какова ситуация с правами на телетрансляции ЧМ и Кубка конфедераций в России?

– Необычная ситуация, когда раскрываются коммерческие цифры. В общем, мы не обязаны раскрывать их. Но, раз уж об этом зашла речь, скажу, что наши оценки и предложения от российских каналов далеко отстоят друг от друга. Во время моего прошлого визита в Россию дискуссия продолжалась. Надеемся, к началу Кубка конфедераций вопрос будет решен и проблем с трансляциями в России не будет. Почему все решается так поздно? Причины самые разные: и международная обстановка и финансовая ситуация. Главное - прийти к согласию по телеправам как можно скорее. Надеюсь, скоро появятся хорошие новости по этой теме. (Сергей ЯРЕМЕНКО)