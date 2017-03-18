Дипломатам из стран-участниц Кубка конфедераций рассказали о подготовке к турниру

Состоялся информационный брифинг для представителей посольств стран-участниц Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. На встрече присутствовали дипломаты из Австралии, Германии, Камеруна, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Чили, а также представители МИД РФ и посольства Великобритании.

Руководство оргкомитета во главе с генеральным директором Алексеем Сорокиным проинформировало представителей дипкорпуса об общих вопросах подготовки к Кубку конфедераций и ЧМ-2018. Отдельно обсуждались процедуры протокольного и транспортного обеспечения, визовой поддержки, сервисы для команд и перспективы сотрудничества в коммуникационной сфере.

В рамках мероприятия представитель Министерства связи и массовых коммуникаций России провел презентацию Паспорта болельщика (Fan ID). Дипломаты узнали о процедуре его получения и особенностях этого проекта.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля, ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля.