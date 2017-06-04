Беленов и серия ударов на тренировке сборной России

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций, а также товарищескому матчу против Венгрии, который пройдет завтра в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена". Пресс-служба национальной команды выложила видео, в котором вратарь Александр Беленов на одной из тренировок продемонстрировал свое мастерство при исполнении ударов от партнеров.

Напомним, что сборная России вчера прилетела в Будапешт из Инсбрука. Национальная команда завершила сбор в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.

Подопечным Станислава Черчесова также предстоит сыграть с Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Матч Венгрия - Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.