Аркадий Дворкович: "Надеюсь, сборная России выйдет из группы на Кубке конфедераций"

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович надеется, что сборная России на Кубке конфедераций-2017 выступит достойно и выйдет из группы. Он также добавил, что приезд нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду украсит турнир.

– Какие ожидания от турнира? – вопрос Дворковичу.

– Конечно, должен быть праздник. Надеюсь, во всех четырех городах страны на стадионы придет много болельщиков. Арены уже подготовлены, все организовано. Команды приедут сильные. Надеюсь на нашу сборную, что она не подведет, выступит достойно и выйдет из группы.

– За какими сборными, помимо российской, планируете следить?

– Мне понравилось, как чилийцы провели с нами товарищеский матч. Видно, что это серьезная команда. Думаю, любая сборная может преподнести сюрприз на Кубке конфедераций. Мы давно не видели мексиканцев, но они всегда играют красиво и технично. А немцы есть немцы. Ну и, конечно, приезд Криштиану Роналду украсит турнир. Если он будет в оптимальной форме и сыграет в полную силу, то у португальцев большие шансы на успех.

– Какие матчи планируете посетить?

– Россия – Португалия, конечно. В Казани Чили – Германия и Россия – Мексика. А там посмотрим, как будет складываться время по работе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).